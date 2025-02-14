إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك

الوكيل الإخباري- أغلقت اللجان المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في فروعها في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك صناديق الاقتراع في تمام الساعة 6,00 مساء، بعد أن استمرت عملية الاقتراع منذ الساعة 9,00 صباحا.

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وقال رئيس لجنة الانتخابات وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، في تصريح اليوم الجمعة، إن العملية الانتخابية تمت بسلاسة وفقا للخطة الموضوعة، دون تسجيل أي إشكاليات أو ملاحظات، مشيرا أن عملية الفرز بدأت فور إغلاق الصناديق في جميع الفروع.