إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك

وقال رئيس لجنة الانتخابات وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، في تصريح اليوم الجمعة، إن العملية الانتخابية تمت بسلاسة وفقا للخطة الموضوعة، دون تسجيل أي إشكاليات أو ملاحظات، مشيرا أن عملية الفرز بدأت فور إغلاق الصناديق في جميع الفروع.
وأوضح، أنه جرت انتخابات كاملة لاختيار رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وممثليه في الهيئة المركزية في فروع إربد والكرك، وسيتم فرز الأصوات إلكترونيا في إربد ويدويا في الكرك.
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