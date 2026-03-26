إغلاق طريق الكرك - الطفيلة بعد انهيار جزء منه

وقال محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي ، إن قرار الإغلاق جاء حفاظًا على سلامة المواطنين، بعد أن تسببت السيول بانجراف التربة وتآكل جزء من جسم الطريق، ما جعله غير صالح للاستخدام ويشكل خطرًا مباشرًا على حركة المركبات، خاصة في ظل استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة.
وأضاف الماضي أن الإغلاق شمل الطريق من جهة الطفيلة عند منطقة أبو بنا، ومن جهة الكرك عند منطقة العينة، حيث تم تحويل حركة السير إلى طرق خارجية لعدم توفر بديل في نفس المنطقة، إلى حين الانتهاء من تقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة اللازمة.
وأكد أن كوادر الأشغال العامة والأجهزة المعنية باشرت بالكشف على موقع الانهيار، مشيرًا إلى أن فرقًا فنية تعمل على تقييم حجم الضرر ووضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل الطريق في أقرب وقت ممكن.
