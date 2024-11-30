إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة السلامة العامة في إربد، اليوم السبت، 35 اعتداء على الشارع العام والأرصفة من أصحاب بسطات وعربات متنقلة في الوسط التجاري، ضمن محيط سوق البخارية والحسبة وشارع السينما، بحسب محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم.

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وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إيقاف 20 صاحب بسطة من غير المتجاوبين مع الحملات التنظيمية، حيث سيتخذ بحقهم إجراء إداري من الحاكمية الإدارية، إضافة إلى إغلاق 4 محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ومطعم "كباب" افتقر للشروط الصحية، وتحرير 19 مخالفة اعتداء على أرصفة.