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إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد

اللحوم الحمراء
لحوم
السبت، 30-11-2024 07:07 م

الوكيل الإخباري-   أزالت لجنة السلامة العامة في إربد، اليوم السبت، 35 اعتداء على الشارع العام والأرصفة من أصحاب بسطات وعربات متنقلة في الوسط التجاري، ضمن محيط سوق البخارية والحسبة وشارع السينما، بحسب محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم.

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وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إيقاف 20 صاحب بسطة من غير المتجاوبين مع الحملات التنظيمية، حيث سيتخذ بحقهم إجراء إداري من الحاكمية الإدارية، إضافة إلى إغلاق 4 محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ومطعم "كباب" افتقر للشروط الصحية، وتحرير 19 مخالفة اعتداء على أرصفة.


وأكد أن هذه الحملات غايتها تنظيمية وستستمر بشكل مفاجئ من أجل إزالة الاعتداءات الحاصلة على الأرصفة والشوارع العامة .

 
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