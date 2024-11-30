إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إيقاف 20 صاحب بسطة من غير المتجاوبين مع الحملات التنظيمية، حيث سيتخذ بحقهم إجراء إداري من الحاكمية الإدارية، إضافة إلى إغلاق 4 محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية ومطعم "كباب" افتقر للشروط الصحية، وتحرير 19 مخالفة اعتداء على أرصفة.
وأكد أن هذه الحملات غايتها تنظيمية وستستمر بشكل مفاجئ من أجل إزالة الاعتداءات الحاصلة على الأرصفة والشوارع العامة .
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