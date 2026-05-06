إغلاق محل تجاري وتوجيه إنذارات خلال حملة رقابية في إربد

وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن إغلاق أحد المحال التجارية وتوجيه مخالفات وإنذارات لعدد من المحال الأخرى، نتيجة عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وأضافت أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الرقابة على الأسواق، داعية أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالشروط الصحية ، تفاديا للمساءلة القانونية والإغلاق لمنشآتهم.
