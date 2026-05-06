الأربعاء 2026-05-06 06:50 م

إغلاق محل تجاري وتوجيه إنذارات خلال حملة رقابية في إربد

تعبيرية
 
الأربعاء، 06-05-2026 05:07 م

الوكيل الإخباري-نفذت بلدية بني عبيد، بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، ولجنة السلامة العامة في محافظة إربد، حملة رقابية في مجمع سفريات عمان، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن إغلاق أحد المحال التجارية وتوجيه مخالفات وإنذارات لعدد من المحال الأخرى، نتيجة عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.


وأضافت أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الرقابة على الأسواق، داعية أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالشروط الصحية ، تفاديا للمساءلة القانونية والإغلاق لمنشآتهم.

 
 


