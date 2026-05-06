إغلاق محل تجاري وتوجيه إنذارات خلال حملة رقابية في إربد

الوكيل الإخباري-نفذت بلدية بني عبيد، بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، ولجنة السلامة العامة في محافظة إربد، حملة رقابية في مجمع سفريات عمان، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وقالت البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن إغلاق أحد المحال التجارية وتوجيه مخالفات وإنذارات لعدد من المحال الأخرى، نتيجة عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.