إغلاق مكتب أحوال وجوازات عمّان الغربية لغايات الصيانة

وأوضحت الدائرة أن أعمال الصيانة الجارية في المكتب يتعذّر معها تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المحددة، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين عند إعادة افتتاح المكتب.
وبيّنت الدائرة أنها تعمل حاليًا على تنفيذ خطط تحديث وتطوير عدد من مكاتبها في العاصمة والمحافظات، ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ودعت الدائرة المواطنين إلى مراجعة مكاتبها في محافظة العاصمة، بما فيها (المركز الرئيسي/ طبربور، الأشرفية، حي نزال، جبل الحسين)، أو التوجه إلى المراكز الحكومية الشاملة لإنجاز معاملاتهم.
