إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها أحالت المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية بما فيها معايير مكافحة الحشرات والقوارض، مؤكدة عدم تهاونها مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
-
أخبار متعلقة
-
هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية
-
تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء
-
إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات
-
بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"
-
مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة
-
العقبة: حملات تشجير ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة
-
إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان
-
ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات