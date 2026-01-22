إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان

الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مطاعم في أحد مراكز التسوق الكبرى "المولات" في العاصمة عمان؛ وذلك نتيجة رصد وجود حشرات داخلها.

اضافة اعلان



وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها أحالت المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية بما فيها معايير مكافحة الحشرات والقوارض، مؤكدة عدم تهاونها مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.