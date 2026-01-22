الجمعة 2026-01-23 12:12 ص

إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء
 
الخميس، 22-01-2026 10:43 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مطاعم في أحد مراكز التسوق الكبرى "المولات" في العاصمة عمان؛ وذلك نتيجة رصد وجود حشرات داخلها.

اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنها أحالت المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية بما فيها معايير مكافحة الحشرات والقوارض، مؤكدة عدم تهاونها مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.


ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء

الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

أخبار الشركات الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

مادبا

أخبار محلية مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

عربي ودولي اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا



 






الأكثر مشاهدة