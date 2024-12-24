إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية

كما قرَّر المجلس الموافقة على إقرار الخطَّة الوطنيَّة لمواجهة الأمراض الوبائيَّة، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.
وينسجم مضمون الخطَّة مع متطلَّبات الحفاظ على صحَّة المواطنين وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتهدف الخطَّة إلى رفع مستوى الاستعداد الصحِّي الوطني وتعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة بشكل فعَّال؛ وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرَّصد المبكر، وتحسين سبل التَّنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات الصحيةَّ واللوجستية اللازمة للتعامل مع أي تهديد وبائي مستقبلي.
وقام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية بإعداد الخطة، بالشَّراكة مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ووزارتيّ الزِّراعة والبيئة وغيرها من الجهات المعنية بالاستجابة للأوبئة، حيث تمَّت المصادقة على الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي تتضمنها هذه الخطة من الجهات المعنيَّة.
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