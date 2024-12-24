إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام إدارة ومعالجة النُّفايات المشعَّة والوقود المستهلك لسنة 2024، وبما ينسجم مع متطلَّبات الحفاظ على البيئة وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.

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وسيتمّ من خلال النِّظام تحديد متطلبات الأنشطة الخاصَّة بإدارة النُّفايات المشعَّة والوقود المستهلك؛ بهدف حماية البيئة وصحَّة الإنسان من أخطار التلوث والتعرُّض للإشعاعات، وذلك من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان المسؤوليَّة عن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة والوقود المستهلك.



كما قرَّر المجلس الموافقة على إقرار الخطَّة الوطنيَّة لمواجهة الأمراض الوبائيَّة، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.



وينسجم مضمون الخطَّة مع متطلَّبات الحفاظ على صحَّة المواطنين وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتهدف الخطَّة إلى رفع مستوى الاستعداد الصحِّي الوطني وتعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة بشكل فعَّال؛ وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرَّصد المبكر، وتحسين سبل التَّنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات الصحيةَّ واللوجستية اللازمة للتعامل مع أي تهديد وبائي مستقبلي.