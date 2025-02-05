إلقاء القبض على طاعن المعلم داخل إحدى المدارس قبل أيام

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص وبعد حادثة الاعتداء لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار، حيث تابع فريق خاص من البحث الجنائي البحث وجمع المعلومات حوله لأيام حيث تم صباح اليوم تحديد مكان اختبائه في إحدى مناطق غرب البلقاء وجرت مداهمته وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء .
وكان ذلك الشخص أقدم قبل أيام على الدخول إلى المدرسة وطعن المعلم باستخدام أداة حادة، حيث أُسعف المعلم للمستشفى وتلقّى العلاج اللازم وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.
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