إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في منطقة عين الباشا

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف إلى المستشفى صباح اليوم أحد الأشخاص إثر تعرّضه للطعن من قبل آخر بعد مشاجرة حصلت فيما بينهما. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المصاب ما لبث وأن فارق الحياة، وجرى تحديد المشتبه به وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بطعن المغدور إثر خلاف ومشاجرة حصلت بينهما وما زال التحقيق جارياً.