إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في منطقة عين الباشا

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المصاب ما لبث وأن فارق الحياة، وجرى تحديد المشتبه به وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بطعن المغدور إثر خلاف ومشاجرة حصلت بينهما وما زال التحقيق جارياً.
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