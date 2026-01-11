إنارة طرق المقابر لتسهيل دفن الموتى ليلا

09:27 ص

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية، والبالغ عددها نحو 161 منزلًا وموقعًا، بكلفة إجمالية بلغت 580 ألف دينار.





وقال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب التعديلات التي أُدخلت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف عن شهر كانون الأول الماضي.



من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس هشام المومني، تفاصيل القرارات، موضحًا أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 184 ألف دينار.



وأضاف أن القرارات شملت أيضًا تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل كحد أدنى خارج حدود التنظيم، بكلفة بلغت 74 ألف دينار، إضافة إلى المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والمستفيدة من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 41 ألف دينار.



وبيّن المومني أن القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شملت منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء، بكلفة إجمالية بلغت ألف دينار، وذلك في إطار دعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



كما شملت قائمة دعم فلس الريف مشاريع مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 28 ألف دينار، إيمانًا بدور الوزارة في دعم المزارعين، وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية، وتعزيز الاعتماد على الذات.



وتضمنت الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر، بكلفة بلغت 10 آلاف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين أثناء دفن موتاهم خلال فترات الليل.



وأشار المومني إلى أن فلس الريف ساهم أيضًا في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم، وفق الأسس المعتمدة، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان مناطقها، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 153 ألف دينار.



واستكمل المومني حديثه موضحًا أن الفئات المستهدفة شملت المزارع التي تتضمن آبارًا ارتوازية خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 12 ألف دينار، دعمًا للمزارعين، والنهوض بالقطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.



كما ساهم فلس الريف في إيصال التيار الكهربائي إلى مشاريع القطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية، بكلفة إجمالية بلغت 34 ألف دينار.



وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافق فلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لعدد 21 منزلًا من الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية، بما يسهم بشكل غير مباشر في تحسين مستوى الدخل والمعيشة لهذه الفئة.



كما تم تركيب نظام خلايا شمسية غير مرتبط مع الشبكة لمنزل واحد من الأسر العفيفة الواقعة خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية، بكلفة بلغت 4 آلاف دينار، إضافة إلى تركيب نظام خلايا شمسية لضخ المياه لبئر ارتوازية واحد، بكلفة بلغت 12 ألف دينار.

