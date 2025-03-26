إنشاء ساحة لتجميع المواد الأولية غير المعالجة في الكرك

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية البلدية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع التجميع على مسافة كافية بعيدا عن المصنع، حرصا على توفير بيئة آمنة ومريحة للمجاورين وداخل المنطقة الخضراء التي تضم عدة مشاريع كبرى، منها مشتل البلدية ومزرعة الطاقة الشمسية.
وأضاف أن البلدية تعمل على تطوير مشاريع صديقة للبيئة، مثل مزرعة الطاقة الشمسية ومشتل البلدية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتوفير مصادر طاقة نظيفة.
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