الأربعاء 2025-03-26 09:37 م
 

إنشاء ساحة لتجميع المواد الأولية غير المعالجة في الكرك

سوق تجاري بالقرب من قلعة الكرك
الكرك
 
الأربعاء، 26-03-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري-    باشرت بلدية الكرك الكبرى بإنشاء ساحة تجميع للمواد الأولية غير المعالجة لمصنع الأسمدة العضوية، بهدف تطوير المصنع وتلافي السلبيات الناتجة عن تجميع هذه المواد داخله.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية البلدية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع التجميع على مسافة كافية بعيدا عن المصنع، حرصا على توفير بيئة آمنة ومريحة للمجاورين وداخل المنطقة الخضراء التي تضم عدة مشاريع كبرى، منها مشتل البلدية ومزرعة الطاقة الشمسية.


وأضاف أن البلدية تعمل على تطوير مشاريع صديقة للبيئة، مثل مزرعة الطاقة الشمسية ومشتل البلدية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتوفير مصادر طاقة نظيفة.

 
gnews

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