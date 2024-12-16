إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في عجلون العام المقبل

وأضاف السليحات أن المديرية طرحت عطاء لشراء قطعة أرض لبناء مركز صحي أولي في راسون، لافتاً إلى أن مركز صحي عبين الأولي بدأ تقديم خدماته أخيرا لـ1800 مراجع شهرياً، تشمل الطب العام وطب الأسنان وصحة المرأة والطفل.
وأكد أن تطوير وصيانة المراكز الصحية يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات،مشيراً إلى وجود 31 مركزاً صحياً في عجلون بمستويات مختلفة.
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