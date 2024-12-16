إنشاء 3 مراكز صحية جديدة في عجلون العام المقبل

الوكيل الإخباري- قال مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف السليحات، إن المديرية أنهت الدراسات اللازمة لإنشاء 3 مراكز صحية في الشفا، وصنعار، وباعون ضمن المبادرات الملكية، ومن المقرر بدء العمل بها العام المقبل.

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وأضاف السليحات أن المديرية طرحت عطاء لشراء قطعة أرض لبناء مركز صحي أولي في راسون، لافتاً إلى أن مركز صحي عبين الأولي بدأ تقديم خدماته أخيرا لـ1800 مراجع شهرياً، تشمل الطب العام وطب الأسنان وصحة المرأة والطفل.