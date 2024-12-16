"إن شاء الله ولد" يفتتح العروض الأردنية لأيام قرطاج السينمائية

وقال السفير الأردني في تونس عبد الله أبو رمان خلال حفل افتتاح العروض، إن السينما الأردنية شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة حقيقية يعود الفضل فيها للإرادة السياسية وبتوجيهات ملكية نحو تعزيز ودعم صناعة السينما لما لها من ارتباط وثيق بالمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأكد أن الأردن بلد ذو رسالة، والسينما الأردنية دائما تنقل السردية الأردنية والعربية، وتنقل حياة الناس وظروفهم بعين ناقدة، مشيرا الى أن الجغرافيا الأردنية والمناطق التاريخية والتراثية مؤهلة للتصوير السينمائي وذلك منذ ستينيات القرن الماضي مع تصوير "لورانس العرب".
وأشار الى أن حضور السينما الأردنية في قرطاج يعد اعترافا بأن هذه السينما بلغت مسارا متقدما تستحق أن تكون فيه.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري أن العلاقة بين الأردن وفلسطين تمتد بعمق على المستويات الجغرافية والاجتماعية والحضارية والسياسية، مبينا أن هذا الترابط يشمل الجانب الثقافي والسينمائي، حيث تلعب السينما دورًا بارزًا في تعزيز السردية الفلسطينية.
وأعرب البكري عن فخر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بتقديم الدعم المستمر للسينما الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم العديد من المشاريع السينمائية التي تسلط الضوء على قضايا الشعب الفلسطيني، وتعمل على إيصال صوته وإبداعه إلى الجمهور العالمي، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون الثقافي وتقديم منصة للسرد الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف إن الهيئة التي تم تأسيسها بمبادرة ملكية سامية قامت على مدى 20 عاما بالعمل على تطوير الصناعة السينمائية في الأردن على جميع المستويات، والعمل على تدعيم بنية تحتية سينمائية راسخة تخدم السينما الأردنية والعربية على حد سواء، معربا عن فخره بأن الأردن أصبح وجهة السينمائيين من حول العالم، حيث تم تصوير العديد من الإنتاجات العالمية بطواقم محلية ذات كفاءة عالية.
بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية لمياء بلقايد قيقة أن السينما الأردنية شهدت في السنوات الأخيرة حركية متميزة بفضل جيل من المخرجين الشباب المتميزين، وقد رأت هيئة المهرجان ضرورة تسليط الضوء على هذه السينما التي بدأت تتألق في العالم، وفسح المجال ليلتقي بها جمهور السينما في تونس.
ويشارك الأردن بـ 12 فيلما، 6 روائية طويلة، وفيلم واحد وثائقي طويل و5 أفلام قصيرة.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي
-
السفير البحريني: العلاقات الأردنية البحرينية أنموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك
-
عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام
-
الأمن يحذر من خطر القاتل الصامت
-
عميد الاعلاميين العرب في BBC سالم كايد العبادي في ذمة الله
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة (أسماء)
-
حسم قرار وقيمة الحد الأدنى للأجور اليوم الاثنين