الأربعاء 2025-05-14 10:36 ص
 

إيرادات التداول العقاري ترتفع .. وتحقيق 84 مليون دينار في 4 أشهر

العاصمة عمان - أرشيفية
العاصمة عمان - أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.047 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال نيسان الماضي بلغ 555.5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، و38% مقارنة بشهر آذار السابق.

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وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024؛ لتبلغ 84.5 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 24% مقارنة بالشهر من عام 2024، و39% مقارنة بشهر آذار السابق؛ لتبلغ 21.5 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 21%، مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وارتفعت بنسبة بلغت 38% مقارنة بشهر آذار السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، و34% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، و39% مقارنة بشهر آذار السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 3,772 عقارًا.

كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 10%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وخلال نيسان، ارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 20% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، و17% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 8% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وانخفضت بنسبة 14% مقارنة بشهر آذار السابق، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 33% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفعت بنسبة 71% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت 65 مليون دينار، كما ارتفعت هذه القيمة التقديرية خلال نيسان الماضي بنسبة 56%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، و22% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، إذ بلغت 16 مليون دينار.

 
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