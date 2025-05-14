إيرادات التداول العقاري ترتفع .. وتحقيق 84 مليون دينار في 4 أشهر

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.047 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.



ووفق التقرير، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال نيسان الماضي بلغ 555.5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، و38% مقارنة بشهر آذار السابق.





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