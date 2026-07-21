الثلاثاء 2026-07-21 05:34 م

إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله

إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله
إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله
 
الثلاثاء، 21-07-2026 03:32 م

الوكيل الإخباري-   أوقفت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، الثلاثاء، أحد المخابز الكبرى في المحافظة، كما قررت إغلاق وتعطيل وإنذار 7 معامل داخل منشأة المخبز، لمخالفات تتعلق باشتراطات السلامة العامة، وفق ما أفاد محافظ جرش مالك خريسات.

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وقال خريسات إن القرار جاء بعد التدرج في الإجراءات وتوجيه عدة إنذارات وتنبيهات للمخبز قبل اتخاذ قرار الإيقاف، موضحا أن المنشأة تضم 7 معامل لإنتاج العصائر والبوظة والكعك والجاتو والمعجنات، إلى جانب مطعم ومعمل ألبان.

 
 


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