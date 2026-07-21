إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله

وقال خريسات إن القرار جاء بعد التدرج في الإجراءات وتوجيه عدة إنذارات وتنبيهات للمخبز قبل اتخاذ قرار الإيقاف، موضحا أن المنشأة تضم 7 معامل لإنتاج العصائر والبوظة والكعك والجاتو والمعجنات، إلى جانب مطعم ومعمل ألبان.
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