إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله

الوكيل الإخباري- أوقفت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، الثلاثاء، أحد المخابز الكبرى في المحافظة، كما قررت إغلاق وتعطيل وإنذار 7 معامل داخل منشأة المخبز، لمخالفات تتعلق باشتراطات السلامة العامة، وفق ما أفاد محافظ جرش مالك خريسات.

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