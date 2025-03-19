إيقاف ملحمتين عن العمل في عجلون

الوكيل الإخباري- أوقفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، ملحمتين عن العمل لمخالفتهما شروط الصحة والسلامة العامة، وأتلفت 35 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك خلال جولات رقابية مكثفة.

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وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن اللجنة نفذت حملة على الأسواق والبسطات، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات وإنذار 31 بسطة لتعديها على أرصفة وممرات، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والأسعار المعتمدة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.