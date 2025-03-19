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إيقاف ملحمتين عن العمل في عجلون

اللحوم الحمراء
تعبيرية
 
الأربعاء، 19-03-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري-   أوقفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، ملحمتين عن العمل لمخالفتهما شروط الصحة والسلامة العامة، وأتلفت 35 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك خلال جولات رقابية مكثفة.

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وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن اللجنة نفذت حملة على الأسواق والبسطات، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات وإنذار 31 بسطة لتعديها على أرصفة وممرات، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والأسعار المعتمدة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.


وأكد أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة غذاء المواطن وسلامته، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

 
 
gnews

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