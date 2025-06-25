الأربعاء 2025-06-25 04:24 م
 

ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة

ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة
ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة
 
الأربعاء، 25-06-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-   اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني بلغ  132 الف من مكلف من الشركات والمنشات والافراد من اصل 148 الف مكلف بنسبة 89% . 

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واوضح ان  عدد الفواتير التي تصدر يوميا عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني تصل الى مليون فاتورة.

 
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