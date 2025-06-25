ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة

الوكيل الإخباري- اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني بلغ 132 الف من مكلف من الشركات والمنشات والافراد من اصل 148 الف مكلف بنسبة 89% .

اضافة اعلان