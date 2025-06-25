ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة

واوضح ان عدد الفواتير التي تصدر يوميا عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني تصل الى مليون فاتورة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: الضمان يدرس قرارات للتخفيف على المنشآت السياحية
-
العيسوي: ثقة الأردن بمستقبله نابعة من وعي أبنائه وقيادة هاشمية لا تساوم على الثوابت
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان
-
مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور
-
عجلون: مطالب بتكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من خطر المخدرات
-
الحكومة تدرس تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة
-
زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من العام الجامعي المقبل