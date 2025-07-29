"اتحاد الجمعيات" و"الخيرية الهاشمية" يبحثان تنفيذ مشروع ديرتنا

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد، بحضور وفد من الهيئة الخيرية الهاشمية، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية، ومدير عام الاتحاد خليل القبيسي، ومديرة الاتحادات والجمعيات رهام العمايرة.
وأشار رئيس الاتحاد، عامر الخوالدة، في بيان، إلى أن اللقاء هدف إلى الارتقاء بالعمل الخيري والتنموي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وتأمين كسوة الملابس لأفراد الأسر الأردنية العفيفة.
وأوضح أن التعاون سيتم مع اتحادات المحافظات من خلال توفير الكوادر البشرية المتطوعة وتدريبهم على آليات العمل، إضافة إلى فتح صالات متنقلة لإرسال الطرود (الكسوة) إلى مختلف ألوية ومحافظات المملكة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة.
وأكد الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يحقق أثرا إيجابيا مستداما، ويعزز من قدرات الجمعيات القاعدية على أداء دورها الإنساني والتنموي.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع القائمة والمبادرات المستقبلية التي يمكن تنفيذها بالشراكة، لا سيما تلك التي تستهدف المجتمعات الأقل حظا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.
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