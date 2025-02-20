اتحاد العمال يشارك باجتماعات البنك الدولي

ويمثل الاتحاد في الاجتماعات نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب ومستشار الاتحاد نظام قاحوش، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز الفهم المشترك بين النقابات العمالية من جهة، والبنك وصندوق النقد الدوليين من جهة أخرى، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتقليل تأثيرات أزمة الديون على البلدان النامية.
والتقى أبو مرجوب، على هامش الاجتماعات، برئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، الذي أشاد باللقاء الذي عقده مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الأسبوع الماضي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتضمنت الاجتماعات عدة جلسات ناقشت الدور الذي يمكن أن تلعبه النقابات العمالية في مساءلة مجموعة البنك الدولي، من أجل حماية حقوق العمال في المشاريع الممولة، بالإضافة إلى التنظيم الرسمي والتحول الاقتصادي، وتعزيز سياسات التشغيل والاقتصاد الكلي التي تخلق وظائف لائقة في اقتصاد الرعاية، إلى جانب التنمية الاقتصادية والانتقال العادل في ظل الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع العمالة والتشغيل.
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