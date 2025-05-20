اتحاد العمال يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة الاتصال

الوكيل الإخباري- انطلقت أمس الاثنين، ورشة عمل عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بدعم من منظمة العمل الدولية، بهدف وضع الإطار العام لخطة الاتحاد في مجال الاتصال (2025-2027)، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، في يومها الأول، فيما تواصل الورشة أعمالها على مدى يومين، بمشاركة مسؤولي الإعلام في النقابات العمالية الـ 17 المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

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ووفق بيان صحفي للاتحاد اليوم الثلاثاء، قال نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب، إن الخطة تأتي ضمن الرؤية الإصلاحية للاتحاد، التي أطلقها العام الماضي، وأحد محاور البرنامج التنفيذي الذي انبثق عنها، وتهدف إلى تطوير خطة شاملة للاتصال لتعزيز رؤية الاتحاد وضمان وصول رسالته إلى الجمهور، ودعم الحركة النقابية وتحقيق أهدافها وتعزيز حضور اتحاد العمال بصفته المظلة النقابية التي تمثل عمال الأردن في المشهد العام.



وأوضح أبو مرجوب، أن الرؤية الجديدة للاتصال؛ تبنى على ما تم إنجازه على صعيد الإعلام النقابي خلال السنوات الماضية وتجارب النقابات الجيدة في الاتصال والتواصل، وتهدف لصياغة رسالة إعلامية بروح نقابية، تلامس قضايا العمال وتقدمها بأدوات رقمية، مؤكدا أن تطوير عمليتي الاتصال والتواصل يمثل الرابط الأساسي الذي يربط أطراف الإنتاج الثلاثة (النقابات، الحكومة، أصحاب العمل)، كما أنهما تعدان الرافعة لتنفيذ خطة الاتحاد الاستراتيجية وما اشتملت عليه من أهداف طموحة.