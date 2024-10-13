 
الأحد 2024-10-13 12:19 م
 

اتحاد العمال ينظم فعالية احتفاء بيوم المعلم

جانب من احتفاء اتحاد العمال بيوم المعلم
جانب من احتفاء اتحاد العمال بيوم المعلم
الأحد، 13-10-2024 09:08 ص
الوكيل الإخباري-  نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن فعالية، احتفاء بيوم المعلم العالمي، بمشاركة أعضاء النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وعدد من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، ورعاية الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، م. مها علي.اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم، قال الفناطسة في كلمة مخاطبا المعلمين والمعلمات، "أنتم رسل العلم وأكثر أدوات التعليم أهمية، فأنتم صناع الأجيال وبناة العقول، وبهمتكم تسمو الأخلاق وتزدهر الأوطان، وأنتم اليوم أجدر بالتقدير والاحتفاء لما تقومون به من إعداد أجيال المستقبل وتسليحهم بالمعرفة والعلم، فهنيئا لكم يومكم وهنيئا لكم اختياركم لأسمى المهن وأنبلها".

وأضاف، أنّ النقابة وبالتنسيق مع كافة الجهات تحرص على توفير بيئة عمل لائقة، من خلال توقيع الاتفاقيات الجماعية مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة وتوفير متطلبات النجاح لها، والتي كان آخرها الاتفاقية الموقعة نهاية العام الماضي، حيث بدأ تطبيقها اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2024/ 2025، مستعرضا، أبرز المكتسبات والمزايا التي تضمنتها الاتفاقية.

من جهتها، ثمنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، م. مها علي، جهود الجهات الداعمة والشريكة للاتحاد من خلال أتمتة العقد الموحد من خلال المنصة التي جرى إطلاقها مؤخرا، واهميتها في إحداث نقلة نوعية في التعامل مع الحقوق العمالية في قطاع التعليم الخاص، مشيدةً، في الوقت ذاته، بدور برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، من أجل توفير بية عمل لائقة للمعلمات، وموضحة أنّ الجهود مستمرة من أجل إطلاق منصة للتوعية ببنود العقد الموحد قبل نهاية هذا العام.

بدوره، قال رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن النقابة تسعى لدعم وتنظيم عمل المعلم بالتنسيق مع جميع الأطراف، وقد استجابت لمطالب النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص إيمانا منها بأهمية دعم المعلم وحماية حقوقه العمالية، مشيرا إلى أهمية توعية المعلم بواجباته المهنية تجاه المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.

وحضر الفعالية، مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، ورئيس قسم التشكيلات في إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية، د مصعب المطارنة، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان.

وتضمنت الفعالية، تكريم عدد من المعلمين والمعلمات ومدراء ومديرات مدارس خاصة، كما قدم رئيس الاتحاد، الدروع التذكارية لراعية الفعالية، وشركاء الاتحاد لجهودهم في دعم مشروع أتمتة العقد الموحد.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة فائدة لم تكن بالحسبان لقشر الرمان!

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما تبقى من مسجد كفر تبنيت إثر غارة إسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

نموذج صاروخ ثاد في معرض اليابان للفضاء الجوي في طوكيو، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2016

عربي ودولي إسرائيل قررت بالفعل نوع الرد ضد إيران .. وتنسيق مستمر مع واشنطن

تعبيرية

اقتصاد محلي كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟

تعبيرية

خاص بالوكيل نقابة المحامين تعلن 26 الشهر الحالي موعدا للامتحان التحريري لدورة تشرين الأول

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

تعبيرية

أخبار محلية 3 تصرفات تجعلك عرضة لهجوم الكلاب الضالة

تعبيرية

أخبار محلية تعديلات على عمل جسر الملك حسين خلال الشهر الحالي



 


الأكثر مشاهدة