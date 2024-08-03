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اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38

صورة من الامسية
صورة من الامسية




 

السبت، 03-08-2024 10:03 ص

الوكيل الاخباري - ضمن البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين ومشاركته في مهرجان جرش 2024 ، أقيمت امسية شعرية عربية واردنية، بمشاركة شعراء عرب وأردنيين من اعضاء الاتحاد.


وشارك في الامسية التي أقيمت في المكتبة الوطنية، الشاعر المصري عمرو لطيف والشاعرة السعودية فهيمة الحسن، والشاعرة انتصار الصقار، والشاعر جمال الزيادي، وادار الامسية الشاعر بديع رباح.


إستهل الشاعر المصري لطيف، بقراءة ابيات مطلعها: أسبح باسمك اللهم وأحظى فيبدوا الحب نافلة وفرضا.. وابذل كل غال في رضاك فمن ذا يقرض الرحمن قرضا..أصلي في مقام الصبر وحدي واسلك فجه طولا وعرضا.

gnews

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