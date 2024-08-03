اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38

الوكيل الاخباري - ضمن البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين ومشاركته في مهرجان جرش 2024 ، أقيمت امسية شعرية عربية واردنية، بمشاركة شعراء عرب وأردنيين من اعضاء الاتحاد.



وشارك في الامسية التي أقيمت في المكتبة الوطنية، الشاعر المصري عمرو لطيف والشاعرة السعودية فهيمة الحسن، والشاعرة انتصار الصقار، والشاعر جمال الزيادي، وادار الامسية الشاعر بديع رباح.