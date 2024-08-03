اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38

وشارك في الامسية التي أقيمت في المكتبة الوطنية، الشاعر المصري عمرو لطيف والشاعرة السعودية فهيمة الحسن، والشاعرة انتصار الصقار، والشاعر جمال الزيادي، وادار الامسية الشاعر بديع رباح.
إستهل الشاعر المصري لطيف، بقراءة ابيات مطلعها: أسبح باسمك اللهم وأحظى فيبدوا الحب نافلة وفرضا.. وابذل كل غال في رضاك فمن ذا يقرض الرحمن قرضا..أصلي في مقام الصبر وحدي واسلك فجه طولا وعرضا.
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