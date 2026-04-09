اتحاد عمال النقل في سوريا يزور اتحاد العمال ويوقع بروتوكول تعاون مع نقابة النقل الجوي

الخميس، 09-04-2026 06:15 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل في سوريا أحمد يونس، والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك وسبل تطوير العمل النقابي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين أوضاع العاملين في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة نقابية، أمس الاربعاء، إلى مقر الاتحاد العام، بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة، يوسف قنب، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ونائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب.


وأكد الفناطسة، أهمية توسيع مجالات التعاون بين النقابات العمالية في البلدين، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الطبقة العاملة، مشدداً على عمق العلاقات النقابية التي تجمع الأردن بالجمهورية العربية السورية.

 
 


