اتحاد عمال النقل في سوريا يزور اتحاد العمال ويوقع بروتوكول تعاون مع نقابة النقل الجوي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل في سوريا أحمد يونس، والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك وسبل تطوير العمل النقابي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين أوضاع العاملين في البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال زيارة نقابية، أمس الاربعاء، إلى مقر الاتحاد العام، بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة، يوسف قنب، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ونائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب.