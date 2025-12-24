اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز

الوكيل الإخباري- فاز اتحاد عمان على فريق الجليل بنتيجة 99- 61، في مباراة أقيمت، اليوم الأربعاء، على صالة الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم 2025.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث شهدت ندية عالية وتبادلاً للتقدم على مدار الفترات الأربع، وسط أداء فني وهجومي مميز من الجانبين، قبل أن ينجح اتحاد عمان في حسم المواجهة لصالحه خلال الدقيقة الأخيرة.