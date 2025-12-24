الخميس 2025-12-25 12:14 ص

اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز

ب
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري- فاز اتحاد عمان على فريق الجليل بنتيجة 99- 61، في مباراة أقيمت، اليوم الأربعاء، على صالة الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم 2025.

اضافة اعلان


وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث شهدت ندية عالية وتبادلاً للتقدم على مدار الفترات الأربع، وسط أداء فني وهجومي مميز من الجانبين، قبل أن ينجح اتحاد عمان في حسم المواجهة لصالحه خلال الدقيقة الأخيرة.


وتندرج هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى للمسابقة، التي تشهد منافسة قوية بين الأندية المشاركة، في إطار سعيها لتعزيز حضورها مبكراً في جدول الترتيب مع انطلاقة الموسم الحالي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة سحب شوكولاتة شائعة من الأسواق الأمريكية لمخاطر صحية قاتلة

ب

أخبار محلية اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز

ل

أخبار محلية البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط

وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية

أخبار محلية وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية

روسيا تخطط لإقامة محطة نووية على القمر خلال العقد المقبل

عربي ودولي روسيا تخطط لإقامة محطة نووية على القمر خلال العقد المقبل

إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة

أخبار محلية إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة



 






الأكثر مشاهدة