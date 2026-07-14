الثلاثاء 2026-07-14 06:16 م

اتحاد كرة القدم يطلق الأكاديمية الوطنية لحراس المرمى

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اتحاد كرة القدم يطلق الأكاديمية الوطنية لحراس المرمى
 
الثلاثاء، 14-07-2026 04:26 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إطلاق الأكاديمية الوطنية لحراس المرمى، في خطوة تهدف إلى تطوير وتأهيل نخبة من حراس المرمى الواعدين، وإعداد جيل جديد قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية والأندية مستقبلاً.

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وأشار الاتحاد إلى الأكاديمية تهدف إلى بناء قاعدة قوية من حراس المرمى، من خلال تطوير مهاراتهم الفنية والبدنية والذهنية، وصقل قدراتهم وفق أسس علمية حديثة، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية والأندية بالكفاءات المميزة.


ويعد إطلاق الأكاديمية الوطنية لحراس المرمى إحدى مبادرات استراتيجية الاتحاد الأردني لكرة القدم الهادفة إلى تطوير المواهب، بالتزامن مع إعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات، ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء منظومة كروية متكاملة، وإعداد جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل الكرة الأردنية بأفضل صورة خلال السنوات المقبلة.


وتضم الأكاديمية في مرحلتها الأولى 12 حارس مرمى، جرى اختيارهم من فرق المستقبل في مختلف محافظات المملكة، بعد سلسلة من الاختبارات الفنية التي أقيمت خلال أشهر آذار ونيسان وأيار، وشملت مواليد 2012 و2013 و2014.


كما تضم الأكاديمية 7 حارسات، جرى اختيارهن من المنتخبات الوطنية النسوية، بواقع 4 حارسات من منتخب ت 20 عاما، و3 حارسات من منتخب ت 17 عاما.


وسيخضع حراس المرمى إلى برنامج تدريبي متخصص ومكثف، عبر حصتين تدريبيتين أسبوعياً، تشمل تدريبات ميدانية متقدمة، إلى جانب جلسات تحليل فيديو ومحاضرات نظرية تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية والذهنية لحراس المرمى.


وتقام التدريبات على ملاعب الاتحاد، بإشراف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني ت 23 المشرف العام على الأكاديمية عبد الرفيع كاسي، وبمشاركة مدربي حراس المرمى لمنتخبات الفئات العمرية والمنتخبات النسوية.

 
 


gnews

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