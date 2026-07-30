اتحاد كرة القدم ينظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى

الوكيل الإخباري- نظم الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، ورشة متخصصة لمدربي حراس المرمى، ضمن مشروع مخطط تطوير الناشئين، بمشاركة مدربي حراس مرمى الفئات العمرية في الأندية.

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وشارك في الورشة الأندية المشمولة ضمن مشروع مخطط تطوير الناشئين، وتضمنت محاضرات نظرية ركزت على أحدث الأساليب العلمية في إعداد وتطوير حراس المرمى، بما يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.



وتناولت الورشة عددا من المحاور المرتبطة بتطوير عمل مدربي حراس المرمى، حيث جرى التركيز على أساليب التخطيط والإعداد الفني للحراس في المراحل العمرية المختلفة، وآليات تطوير المهارات الفردية، ورفع كفاءة الأداء خلال التدريبات والمباريات.