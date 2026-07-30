الخميس 2026-07-30 06:07 م

اتحاد كرة القدم ينظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى

ا
أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري- نظم الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، ورشة متخصصة لمدربي حراس المرمى، ضمن مشروع مخطط تطوير الناشئين، بمشاركة مدربي حراس مرمى الفئات العمرية في الأندية.

اضافة اعلان


وشارك في الورشة الأندية المشمولة ضمن مشروع مخطط تطوير الناشئين، وتضمنت محاضرات نظرية ركزت على أحدث الأساليب العلمية في إعداد وتطوير حراس المرمى، بما يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.


وتناولت الورشة عددا من المحاور المرتبطة بتطوير عمل مدربي حراس المرمى، حيث جرى التركيز على أساليب التخطيط والإعداد الفني للحراس في المراحل العمرية المختلفة، وآليات تطوير المهارات الفردية، ورفع كفاءة الأداء خلال التدريبات والمباريات.


وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التطويرية التي ينفذها الاتحاد، في إطار حرصه على تطوير ودعم قطاع الفئات العمرية، والارتقاء بالعمل الفني، وتوحيد الجهود نحو تحقيق إنجازات مميزة على المستويين الإقليمي والقاري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المدمرة الأميركية د

عربي ودولي ترامب يدرس توسيع العمليات ضد إيران بحملة تستمر أسبوعين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية عاجل الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر

ن

أخبار محلية السفير الياباني يؤكد استمرار دعم بلاده للأونروا وتعزيز دورها

ل

أخبار محلية مهرجان "المونودراما" يواصل فعالياته ضمن مهرجان جرش

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026

أخبار محلية 184 مليون دينار حوالات دائرة التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية

ب

شؤون برلمانية التعليم النيابية تقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026

ا

أخبار محلية اتحاد كرة القدم ينظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى

بب

أخبار محلية اختتام معسكر الريادة والمهارات الرقمية بمشاركة 40 شابا استعدادا لسوق العمل



 
 






الأكثر مشاهدة

 