اتحاد كرة القدم ينظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى

وشارك في الورشة الأندية المشمولة ضمن مشروع مخطط تطوير الناشئين، وتضمنت محاضرات نظرية ركزت على أحدث الأساليب العلمية في إعداد وتطوير حراس المرمى، بما يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.
وتناولت الورشة عددا من المحاور المرتبطة بتطوير عمل مدربي حراس المرمى، حيث جرى التركيز على أساليب التخطيط والإعداد الفني للحراس في المراحل العمرية المختلفة، وآليات تطوير المهارات الفردية، ورفع كفاءة الأداء خلال التدريبات والمباريات.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التطويرية التي ينفذها الاتحاد، في إطار حرصه على تطوير ودعم قطاع الفئات العمرية، والارتقاء بالعمل الفني، وتوحيد الجهود نحو تحقيق إنجازات مميزة على المستويين الإقليمي والقاري.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر
-
السفير الياباني يؤكد استمرار دعم بلاده للأونروا وتعزيز دورها
-
مهرجان "المونودراما" يواصل فعالياته ضمن مهرجان جرش
-
184 مليون دينار حوالات دائرة التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية
-
اختتام معسكر الريادة والمهارات الرقمية بمشاركة 40 شابا استعدادا لسوق العمل
-
تحديد موعد قرعة الدوري الأردني للمحترفين وكأس السوبر
-
آثار جرش: لم نسجل أي مخالفات على الموقع الأثري خلال المهرجان
-
الجريدة الرسمية: صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي