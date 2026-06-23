الثلاثاء 2026-06-23 06:04 م

اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة وتدريج وتغليف وتبريد تقاوي البطاطا في الكرك

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:11 م

الوكيل الإخباري- وقّع وزير الزراعة صائب عبدالحليم الخريسات اتفاقية إنشاء مصنع متخصص في تعبئة وتدريج وتغليف وتبريد تقاوي البطاطا في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك مع الشركة التقنية لإنتاج تقاوي البطاطا، ضمن اتفاقيات مشروع تحفيز الصناعات الغذائية في المدن الصناعية والمدن التنموية والبلديات.

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وبين الخريسات أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي البطاطا، إذ تستورد المملكة حاليًا كامل احتياجاتها من التقاوي من الدول الأوروبية، بقيمة تتجاوز 7 ملايين دينار سنويًا.


ويهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج تقاوي البطاطا، مستفيدًا من المزايا المناخية والوبائية التي يتمتع بها، والتي توفر بيئة مناسبة لإنتاج تقاوٍ ذات مواصفات عالمية، و بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة الوزارة في دعم الصناعات الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير 26 فرصة عمل، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني ودعم الاستثمار في الصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة.


من جانبها، ستعمل الشركة التقنية على إنتاج تقاوي البطاطا باستخدام أحدث التقنيات الزراعية، بما في ذلك زراعة الأنسجة والزراعة الهوائية، ضمن خطة تستهدف تغطية احتياجات السوق الأردني من تقاوي البطاطا خلال النصف الثاني من عام 2027، ما يعزز تنافسية القطاع الزراعي الأردني، ويسهم في خفض كلف الإنتاج على المزارعين.

 
 


gnews

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