اتفاقية بين بلدية بني عبيد ومنظمة العمل الدولية

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية بني عبيد مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حديقة عائلية ونادي للأطفال ومتجر نسائي شعبي في منطقة الحصن، وذلك في إطار برنامج التشغيل باستخدام العمالة المكثفة الممول من بنك الإعمار الألماني لدعم المشاريع التنموية.

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ووقع الاتفاقية عن البلدية رئيسها المهندس جمال أبو عبيد بحضور أعضاء المجلس البلدي، وعن المنظمة شالندرا جها، والمهندس أنس البخيت، والمهندسة جمان الحديد.



وقال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن المشروع يهدف لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة في المنطقة حيث تسعى البلدية من خلال المشروع إلى توفير مساحة خضراء تتيح للسكان الاستمتاع بالطبيعة وممارسة الأنشطة الترفيهية.