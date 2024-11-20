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اتفاقية بين بلدية بني عبيد ومنظمة العمل الدولية

بلدية بني عبيد
بلدية بني عبيد
الأربعاء، 20-11-2024 09:32 م

الوكيل الإخباري-    وقعت بلدية بني عبيد مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حديقة عائلية ونادي للأطفال ومتجر نسائي شعبي في منطقة الحصن، وذلك في إطار برنامج التشغيل باستخدام العمالة المكثفة الممول من بنك الإعمار الألماني لدعم المشاريع التنموية.

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ووقع الاتفاقية عن البلدية رئيسها المهندس جمال أبو عبيد بحضور أعضاء المجلس البلدي، وعن المنظمة شالندرا جها، والمهندس أنس البخيت، والمهندسة جمان الحديد.


وقال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن المشروع يهدف لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة في المنطقة حيث تسعى البلدية من خلال المشروع إلى توفير مساحة خضراء تتيح للسكان الاستمتاع بالطبيعة وممارسة الأنشطة الترفيهية.


وأضاف أن نادي الأطفال سيعمل على تقديم برامج تعليمية وترفيهية، ما يسهم في تطوير مهارات الأطفال الاجتماعية والفكرية، إضافة إلى أن السوق الشعبي سيكون منصة لتمكين النساء اقتصادياً، من خلال توفير فرص لعرض منتجاتهن وبيعها.

 
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