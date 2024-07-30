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اتفاقية بين بلديتي المزار واربد الكبرى

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
الثلاثاء، 30-07-2024 10:48 م

 

 الوكيل الإخباري - وقعت بلدية المزار الشمالي مع بلدية إربد الكبرى اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لشراء 191 شاخصة مرورية من بلدية اربد بقيمة 10 آلاف دينار.


ووقع الاتفاقية رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، ورئيس بلدية المزار الشمالي محمد الشرمان، حيث نصت الاتفاقية أيضاً على تصنيع شواخص إرشادية لمداخل المناطق، ومباني البلدية، والدوائر الرسمية والعسكرية والأهلية، إضافة لتصنيع شواخص تحذيرية و إلزامية ضمن مواصفات تم الاتفاق عليها بين البلديتين.


وقال الشرمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلديتين وحرصهما على تعزيز سلامة الطرق وتحسين بيئتها وضمان تيسير حركة المرور في المنطقة، حيث ستسهم هذه الشواخص في تقليل حوادث الطرق وتحسين التنقل في المنطقة.


وأضاف، أن هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية المحلية في سبيل تحسين البنية التحتية وضمان سلامة المواطنين.

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