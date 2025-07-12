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اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب

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السبت، 12-07-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-  وقّعت مديرية الأمن العام ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) "ترتيبات عمل" تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن في منع ومكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة والإرهاب.اضافة اعلان


وتمثّل الترتيبات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون وتبادل المعلومات (غير الشخصية) بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة بإنفاذ القانون، وستُتيح للجانبين العمل المشترك في مجالات تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية.

وتتضمن الترتيبات إمكانية تبادل الخبرات المتخصصة، والتقارير العامة، ونتائج التحليلات الاستراتيجية، والمشاركة في الأنشطة التدريبية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية.

وبموجب هذه الترتيبات، ستُعيّن مديرية الأمن العام نقطة اتصال وطنية لتسهيل التعاون بين يوروبول والجهات المعنية بإنفاذ القانون في الأردن، كما تتيح تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول، لينضم إلى شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات من أكثر من 50 دولة.

ومع دخول الترتيبات حيز التنفيذ، سيُعزّز الاتحاد الأوروبي والأردن تعاونهما في مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة، ما يُعمّق من شراكة يوروبول مع جهة فاعلة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة يوروبول: "توقيع هذه الترتيبات يمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأردن".

وأضافت: "هذه الشراكة تجسد الثقة والتفاهم المتبادل بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتمهّد الطريق لمزيد من التعاون الوثيق لتحقيق الأمن داخل أوروبا وفي الشرق الأوسط بأسره."
 
 
gnews

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