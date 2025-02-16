اتفاقية تعاون بين تلفريك عجلون وشركة "ويلز" للدراجات

الوكيل الإخباري- وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون وعمل مشترك مع شركة "ويلز" للدراجات النارية والكهربائية (E-Ride)، لإطلاق خدمات ركوب (السكوترات) الكهربائية في مرافق "التلفريك".

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وبحسب بيان للمجموعة، وقع الاتفاقية مديرها العام محمد الواكد، والرئيس التنفيذي للشركة، الكابتن الطيار حسام داود.