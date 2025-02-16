 
الأحد 2025-02-16 04:20 م
 

اتفاقية تعاون بين تلفريك عجلون وشركة "ويلز" للدراجات

احدى عربات تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
الأحد، 16-02-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-    وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون وعمل مشترك مع شركة "ويلز" للدراجات النارية والكهربائية (E-Ride)، لإطلاق خدمات ركوب (السكوترات) الكهربائية في مرافق "التلفريك".

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمجموعة، وقع الاتفاقية مديرها العام محمد الواكد، والرئيس التنفيذي للشركة، الكابتن الطيار حسام داود.


وبين الواكد، أن الاتفاقية تسهم في توفير وسيلة ترفيه مبتكرة وصديقة للبيئة لزوار "التلفريك"، بما يتيح لهم تجربة سياحية ممتعة سواء كانوا من المواطنين أو السياح.

 
gnews

أحدث الأخبار

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين - تحذيرات

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية "البيئة والمناخ" النيابية تبحث أثر التغير المناخي على الأردن

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تلتقي السفير الأذري لدى المملكة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الأرصاد: غيوم ماطرة قادمة إلى المملكة وامطار على هذه المناطق - تحذيرات

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية لجان نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

أسرى محررين

فلسطين الاحتلال يستدعي الأسيرين المحررين عطون من صور باهر بالقدس

H

أسواق ومال بريطانيا تعلن عن خطط بالمليارات لتعزيز صناعة الصلب

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية بدء تفعيل النظام الإلكتروني لمصفوفة مؤشر النزاهة الوطني



 




الأكثر مشاهدة