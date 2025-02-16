اتفاقية تعاون بين تلفريك عجلون وشركة "ويلز" للدراجات

وبحسب بيان للمجموعة، وقع الاتفاقية مديرها العام محمد الواكد، والرئيس التنفيذي للشركة، الكابتن الطيار حسام داود.
وبين الواكد، أن الاتفاقية تسهم في توفير وسيلة ترفيه مبتكرة وصديقة للبيئة لزوار "التلفريك"، بما يتيح لهم تجربة سياحية ممتعة سواء كانوا من المواطنين أو السياح.
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