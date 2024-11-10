 
الأحد 2024-11-10 04:10 م
 

اتفاقية توأمة بين مادبا وسابريفا بانيا البلغارية

بلدية مادبا
بلدية مادبا
الأحد، 10-11-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-    وقعت بلدية مادبا الكبرى اتفاقية توأمة مع بلدية سابريفا بانيا البلغارية، لتعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاستثمارية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن بلدية مادبا اليوم الأحد، تهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس البلدية عارف الرواجيح، والذي يزور المدينة البلغارية حاليًا، ونظيره البلغاري كالين جيليف، إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، إضافة إلى إيجاد مشاريع استثمارية لخدمة المدينتين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك بعد قرار البنك المركزي : لا حاجة لمراجعة البنوك ورسالة ستصل العميل

جانب من الورشة

أخبار محلية افتتاح ورشة عمل حول جاهزية الاردن لتبني التقنيات الغامرة

جانب من الورشة

أخبار محلية نقابة المهندسين بالمفرق تنظم اليوم العلمي الثاني للطاقة

جرافات "دي 9" في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة

عربي ودولي الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل

تعبيرية

خاص بالوكيل أفعى الحراشف المنشارية تلدغ طفلاً في رأسه بعجلون

ا

عربي ودولي رئيس الأركان السعودي يزور إيران

شيكات

اقتصاد محلي انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بالأردن بنسبة 10,8%



 


الأكثر مشاهدة