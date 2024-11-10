اتفاقية توأمة بين مادبا وسابريفا بانيا البلغارية

وبحسب بيان صادر عن بلدية مادبا اليوم الأحد، تهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس البلدية عارف الرواجيح، والذي يزور المدينة البلغارية حاليًا، ونظيره البلغاري كالين جيليف، إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، إضافة إلى إيجاد مشاريع استثمارية لخدمة المدينتين.
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