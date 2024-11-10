اتفاقية توأمة بين مادبا وسابريفا بانيا البلغارية

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية مادبا الكبرى اتفاقية توأمة مع بلدية سابريفا بانيا البلغارية، لتعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاستثمارية.

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