اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

وقال ممثل "اليونيسف" في الأردن، فيليب دوامل، إن هذا الدعم سيمكن المنظمة من مواصلة توفير خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي لآلاف العائلات السورية، إذ تعد هذه الخدمات أساسية لصحة ورفاة وكرامة الأطفال السوريين وعائلاتهم في المخيمات، معبرا عن شكره للحكومة البريطانية على الشراكة المستمرة في الأردن خلال السنوات الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان
-
إجراء أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ بمستشفيات البشير
-
التربية ترعى اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي
-
الملك لدى لقائه شخصيات إعلامية: الأردن كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة
-
تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية
-
وفد سوري يزور المركز الوطني للأمن السيبراني
-
بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن