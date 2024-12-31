اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"

كما وقعت الجائزة اتفاقية لتنفيذ مشروع "سراج" لمدة سنتين، بهدف دعم وتمكين الشباب من مختلف مكونات المجتمع.
وبحسب بيان للجائزة، تهدف المذكرة إلى توطيد الشراكة بين الجانبين عبر تقديم برامج نوعية تركز على تطوير القدرات وتعزيز القيم الإيجابية، انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية
-
الامن العام : خطّة أمنيّة في جميع المحافظات
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
صدور إرادتين ملكيتين ساميتين
-
الإفتاء: يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رجب
-
أبو علي يتفقد مواقع خدمات تحصيل الضريبة قبيل ساعات من انتهاء العام
-
مدير الغذاء والدواء يتفقد مصانع في المفرق
-
"الزراعة" تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب