اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"

الوكيل الإخباري- وقعت جائزة الحسن للشباب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع دار الإحسان، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع دائرة العمل المشترك.

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كما وقعت الجائزة اتفاقية لتنفيذ مشروع "سراج" لمدة سنتين، بهدف دعم وتمكين الشباب من مختلف مكونات المجتمع.