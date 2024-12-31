 
الثلاثاء 2024-12-31 07:13 م
 

اتفاقيتان بين "جائزة الحسن للشباب" و"دار الإحسان"

جائزة الحسن للشباب
جائزة الحسن للشباب
الثلاثاء، 31-12-2024 05:25 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جائزة الحسن للشباب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع دار الإحسان، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع دائرة العمل المشترك.

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كما وقعت الجائزة اتفاقية لتنفيذ مشروع "سراج" لمدة سنتين، بهدف دعم وتمكين الشباب من مختلف مكونات المجتمع.


وبحسب بيان للجائزة، تهدف المذكرة إلى توطيد الشراكة بين الجانبين عبر تقديم برامج نوعية تركز على تطوير القدرات وتعزيز القيم الإيجابية، انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

 
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