اتفاق أردني سوري لتسهيل عودة اللاجئين

06:37 م

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الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن لصفدي محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ، ركزت على ملف اللاجئين وجهود مكافحة تهريب المخدرات. اضافة اعلان





وأكد الصفدي أنها خطر يستمر الأردن بالتصدي له بكل إمكاناته.



وشدد الوزيران تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في تموز من العام الماضي.



واتفق الوزيران على إطلاق حوار متواصل حول جهود تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين. حيث أشار الصفدي إلى أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم إلى وطنهم لكن على المجتمع الدولي الاستمرار في تحمل مسؤولياته اتجاههم إلى حين تحقيق ذلك.



كما اتفق الصفدي والصباغ على بحث جميع الملفات الثنائية من خلال اجتماع للوزراء المعنيين في موعد يحدده الجانبان في أقرب وقت ممكن.