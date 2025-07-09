الأربعاء 2025-07-09 10:02 ص
 

اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تُعقد اليوم في الكويت

علما المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت
علما المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:09 ص
الوكيل الإخباري- يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الكويتي عبد الله اليحيا، الأربعاء، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية.اضافة اعلان


وعُقدت في العاصمة الكويتية، الاثنين، اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية - الكويتية المشتركة، التي رفعت توصياتها إلى اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة.

وتُعد اجتماعات اللجنة المشتركة من اللجان التي ينتظم عقدها، وتُعقد دورتها الخامسة في العاصمة الكويت.

ويُعوّل الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى مجالات النقل والزراعة والاستثمار، والتعليم، والتعاون الدولي، والمدن الصناعية، وغيرها من المجالات.

كما ستبحث اللجنة الآليات التي ستُسهم في رفع حجم التبادل التجاري، ومناقشة الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع، في نهاية أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، على محضر اجتماعات اللجنة، وعدد من الوثائق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ الصفدي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الكويت، يُجري خلالها محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
 
 
gnews

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