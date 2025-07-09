اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تُعقد اليوم في الكويت

وعُقدت في العاصمة الكويتية، الاثنين، اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية - الكويتية المشتركة، التي رفعت توصياتها إلى اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة.
وتُعد اجتماعات اللجنة المشتركة من اللجان التي ينتظم عقدها، وتُعقد دورتها الخامسة في العاصمة الكويت.
ويُعوّل الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى مجالات النقل والزراعة والاستثمار، والتعليم، والتعاون الدولي، والمدن الصناعية، وغيرها من المجالات.
كما ستبحث اللجنة الآليات التي ستُسهم في رفع حجم التبادل التجاري، ومناقشة الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع، في نهاية أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، على محضر اجتماعات اللجنة، وعدد من الوثائق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبدأ الصفدي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الكويت، يُجري خلالها محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا
-
فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء
-
إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية الثلاثاء المقبل
-
وفاة وإصابتان بحادث مأساوي على الطريق الصحراوي قرب جرف الدراويش
-
التعليم العالي: تخصيص 640 مقعدا للطب وتخفيض مقاعد طب الأسنان 20%
-
بنك الملابس الخيري ينفذ نشاطا إنسانيا في لواء البترا
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء