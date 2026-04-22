اجتماع تنسيقي في معان يبحث الاستعدادات لموسم الحج

وأكد الحجاج خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف الجهات لإنجاح الموسم، موضحا ضرورة توزيع الأدوار والمسؤوليات لضمان انسيابية حركة تفويج الحجاج وتقديم الخدمات لهم.
وقال إنّ خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة ميدانية برئاسة مساعد المحافظ لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتنظيم حركة الدخول والخروج ومنع الازدحامات.
من جانبه، أكّد أبو تايه، جاهزية "الواحة" والبنية التحتية والمرافق الخدمية، مشيرا إلى استعداد الشركة لتوفير الدعم اللازم للجهات الشريكة وتسهيل مهامها خلال الموسم.
وأضاف أنّ الشركة وضعت خطة تشغيلية لضمان استدامة الخدمات وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتضمن الخطة تعزيز الوجود الأمني ومرافقة الحافلات ورفع جاهزية كوادر الدفاع المدني وتكثيف أعمال النظافة.
واختتم الاجتماع بجولة ميدانية في مرافق الواحة للاطلاع على مستوى الجاهزية استعدادا لاستقبال الحجاج.
