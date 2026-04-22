الأربعاء 2026-04-22 01:44 م

اجتماع تنسيقي في معان يبحث الاستعدادات لموسم الحج

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-04-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع تنسيقيّ عقد اليوم الأربعاء، في مقر "الواحة" بمنطقة معان التنموية، الاستعدادات والبرنامج التفصيلي لموسم الحج الحالي، بحضور محافظ معان خالد الحجاج والرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان محمد فواز أبو تايه ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية المعنية.

وأكد الحجاج خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف الجهات لإنجاح الموسم، موضحا ضرورة توزيع الأدوار والمسؤوليات لضمان انسيابية حركة تفويج الحجاج وتقديم الخدمات لهم.


وقال إنّ خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة ميدانية برئاسة مساعد المحافظ لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتنظيم حركة الدخول والخروج ومنع الازدحامات.


من جانبه، أكّد أبو تايه، جاهزية "الواحة" والبنية التحتية والمرافق الخدمية، مشيرا إلى استعداد الشركة لتوفير الدعم اللازم للجهات الشريكة وتسهيل مهامها خلال الموسم.


وأضاف أنّ الشركة وضعت خطة تشغيلية لضمان استدامة الخدمات وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وتتضمن الخطة تعزيز الوجود الأمني ومرافقة الحافلات ورفع جاهزية كوادر الدفاع المدني وتكثيف أعمال النظافة.


واختتم الاجتماع بجولة ميدانية في مرافق الواحة للاطلاع على مستوى الجاهزية استعدادا لاستقبال الحجاج.

 
 


أحدث الأخبار

تعبيرية

ب

إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز

ا

محمد سعد

افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

تعبيرية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,562 والإصابات إلى 172,320 منذ بدء العدوان

الأكثر مشاهدة

 