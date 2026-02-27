الجمعة 2026-02-27 08:16 م

اجتماع تنسيقي يجمع وزارة الشباب ومديرية الأمن العام

وزارة الشباب
الجمعة، 27-02-2026 05:58 م

الوكيل الإخباري-   ترأس وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان في مبنى الوزارة، يوم أمس الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارات مكافحة المخدرات وإدارة السير ومركز السلم المجتمعي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعهد المروري الأردني.

ويأتي الاجتماع التنسيقي لبحث إطلاق مشروع وطني توعوي شامل بشراكة بين الوزارة ومديرية الأمن العام وكافّة المؤسسات الوطنية الأخرى، يسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر الوعي الأمني بين الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات وإشراكهم في المنظومة الأمنيّة وتعزيز أدوارهم في السلم المجتمعي.


وأكّد الدكتور العدوان أنّ هذا الاجتماع يُعد خطوة رئيسية لمشروع وطني كبير يُعنى بالشباب وتترجم من خلاله رؤى وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نحو تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

 
 


