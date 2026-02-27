اجتماع تنسيقي يجمع وزارة الشباب ومديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان في مبنى الوزارة، يوم أمس الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارات مكافحة المخدرات وإدارة السير ومركز السلم المجتمعي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعهد المروري الأردني.

ويأتي الاجتماع التنسيقي لبحث إطلاق مشروع وطني توعوي شامل بشراكة بين الوزارة ومديرية الأمن العام وكافّة المؤسسات الوطنية الأخرى، يسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر الوعي الأمني بين الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات وإشراكهم في المنظومة الأمنيّة وتعزيز أدوارهم في السلم المجتمعي.