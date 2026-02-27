اجتماع تنسيقي يجمع وزارة الشباب ومديرية الأمن العام

ويأتي الاجتماع التنسيقي لبحث إطلاق مشروع وطني توعوي شامل بشراكة بين الوزارة ومديرية الأمن العام وكافّة المؤسسات الوطنية الأخرى، يسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر الوعي الأمني بين الشباب وتحصينهم من آفة المخدرات وإشراكهم في المنظومة الأمنيّة وتعزيز أدوارهم في السلم المجتمعي.
وأكّد الدكتور العدوان أنّ هذا الاجتماع يُعد خطوة رئيسية لمشروع وطني كبير يُعنى بالشباب وتترجم من خلاله رؤى وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نحو تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات
-
السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء
-
إتلاف كميات من الموز غير الصالحة للإستهلاك في إربد
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في مادبا
-
الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته
-
وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار
-
مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية