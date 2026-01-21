اجتماع حكومي هام بشأن شهر رمضان المبارك

وقال القضاة إن الوزارة اتخذت إجراءات متكاملة للمحافظة على المخزون الغذائي وضبط الأسعار قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأعلن القضاة وقف إعادة تصدير سلع غذائية لتعزيز المخزون.
كما وأشار إلى وفرة كبيرة في السلع الغذائية ومراقبة المخزون يوميا.
