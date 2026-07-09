اجتماع في البترا لتعزيز الربط السياحي والجوي

الوكيل الإخباري- استضافت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اجتماعا ضم وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ورئيس القطاع التجاري في الخطوط الجوية الملكية الأردنية كريم مخلوف، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة، لبحث آليات تفعيل مشروع المثلث الذهبي وتعزيز التكامل بين البترا والعقبة ووادي رم بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني.

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وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين إن الاجتماع ناقش المحاور الرئيسية لمشروع المثلث الذهبي، والتي تشمل الحوكمة، والربط الجوي والبري بين المواقع السياحية، وربط المنتجات السياحية بالمجتمعات المحلية وتمكينها اقتصاديا، إلى جانب التسويق المتكامل للمثلث الذهبي.