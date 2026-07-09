اجتماع في البترا لتعزيز الربط السياحي والجوي

وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين إن الاجتماع ناقش المحاور الرئيسية لمشروع المثلث الذهبي، والتي تشمل الحوكمة، والربط الجوي والبري بين المواقع السياحية، وربط المنتجات السياحية بالمجتمعات المحلية وتمكينها اقتصاديا، إلى جانب التسويق المتكامل للمثلث الذهبي.
وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع خطة لدى الخطوط الجوية الملكية الأردنية لربط المثلث الذهبي بالأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة، بما يعزز تنافسية الأردن كوجهة سياحية متكاملة.
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