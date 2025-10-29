اجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية لمناقشة تحسين خدمات النقل الجامعي

09:37 ص

الوكيل الإخباري- عُقد في جامعة البلقاء التطبيقية اجتماع ضمّ النائب بيان المحسيري، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، لبحث سُبل حل مشكلة المواصلات التي تواجه طلبة الجامعة.





وجرى خلال اللقاء بحث واقع خطوط النقل من وإلى الجامعة “المركز” وكلية الطب، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن سهولة تنقل الطلبة، وتخفف من الأعباء المترتبة عليهم.



وأكد الحضور أهمية العمل المشترك بين الجامعة وهيئة تنظيم النقل والجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة للطلبة.