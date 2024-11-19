اجتماع لمنسقي أندية حماية الطبيعة والبيئة في عجلون

وأكد المحاسنة، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تؤديه أندية حماية الطبيعة والبيئة، في المدارس لجهة ترسيخ القيم البيئية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود التوعوية للحد من السلوكات السلبية تجاه البيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين الطلبة والمجتمع المحلي.
وأوضح منسق الأندية الزميل علي فريحات أن هذه اللقاءات تهدف إلى تطوير الخطط والأنشطة البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، موضحا دور أندية حماية الطبيعة ومساهمتها بشكل لافت في تنمية الوعي بقضايا البيئة والدفاع عنها من خلال الأنشطة والبرامج على مستوى المحافظة.
من جانبها، ثمنت مديرة مدرسة حطين ربيعة المومني جهود مديرية التربية والتعليم في دعم الأنشطة البيئية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والمديرية لتنفيذ خطط تسهم في بناء وعي بيئي لدى الطلبة، مؤكدة دور المدرسة في توفير بيئة ملهمة ومحفزة للطلبة على المشاركة الفعّالة.
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