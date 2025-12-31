اجتماع مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي داخل عربة تاريخية

08:13 م

الوكيل الإخباري- ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، والذي عُقد داخل إحدى العربات التاريخية.





وأكد القطامين أن الخط الحديدي الحجازي يعد من أبرز المعالم التاريخية في المملكة، ويمثل إرثًا وطنيًا يحمل قيمة تاريخية وأثرية خاصة.



وأشار إلى أهمية إدارة واستثمار الخط الحجازي وفق أسس مدروسة توازن بين الحفاظ على قيمته التاريخية وتعظيم الاستفادة منه سياحيًا وتنمويًا، من خلال تطوير الرحلات السياحية القائمة حاليًا، وتوسيع برامج ومشاريع تسهم في تنشيط السياحة الثقافية، ودعم المجتمعات المحلية، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.



إلى ذلك، استقبل وزير النقل، يرافقه مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل وأعضاء مجلس المؤسسة، لجنة الخدمات والنقل النيابية برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، حيث شاركوا في جولة بالقطار على الخط الحديدي الحجازي داخل العاصمة عمان، واطلعوا خلالها على طبيعة عمل المؤسسة، ودورها التاريخي، وأبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها.



وشملت الجولة زيارة مرافق المؤسسة، بما في ذلك المتحف الذي ينتظر افتتاحه خلال منتصف العام المقبل، ليشكل قيمة مضافة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، حيث سيعرض أبرز المقتنيات والوثائق والمعدات التاريخية المرتبطة بالخط، بما يعزز مكانته كمقصد للسياحة الثقافية والتاريخية.



كما شملت الجولة المباني والمنشآت التي يجري العمل على ترميمها، حيث جرى استعراض الإمكانات التشغيلية للخط، وفرص تطويره بما يواكب متطلبات النقل الحديث، ويسهم في دعم المشاريع السياحية والتنموية واللوجستية.



وأكد القطامين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لدعم جهود مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، وإعادة إحياء دورها كمرفق وطني حيوي يعزز السياحة الثقافية ويخدم التنمية الاقتصادية.



من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية دعم اللجنة لجهود وزارة النقل في تطوير قطاع النقل، مشددًا على أهمية الحفاظ على الخط الحديدي الحجازي باعتباره معلمًا تاريخيًا وطنيًا وفرصة استثمار سياحي واعدة.

