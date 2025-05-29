اجتماع هام بين "أطباء من أجل القدس" والهيئة الخيرية الهاشمية لدعم القطاع الطبي في غزة

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي يبذلها الأردن تجاه قطاع غزة، عقدت لجنة "أطباء من أجل القدس" اجتماعًا صباح اليوم في مقر الهيئة الخيرية الهاشمية، وذلك لبحث سبل تعزيز وتنسيق آليات العمل الإغاثي والطبي المقدم للقطاع. اضافة اعلان





حضر الاجتماع الدكتور محمد حسن الطراونة، رئيس لجنة أطباء من أجل القدس، وحضره عضوا مجلس نقابة الأطباء، الدكتور بلال العزام والدكتور طارق الخطيب. وكان في استقبال الوفد عطوفة الدكتور حسين الشبلي، الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية.



قدم الدكتور الشبلي خلال اللقاء شرحًا تفصيليًا حول الجهود المبذولة من قبل الهيئة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا على الدور المحوري الذي اضطلعت به الهيئة في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية، ودعم القطاعات الصحية الحيوية. وأوضح الشبلي أن هذه الجهود تتم بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية والحكومة الأردنية، رغم التحديات والمعوقات التي يفرضها الاحتلال.



من جانبه، أشاد الدكتور الطراونة بالدور الإنساني البارز الذي تضطلع به الهيئة، مثمنًا توجيهات جلالة الملك التي تؤكد على المكانة المتقدمة للأردن في دعم القضايا الإنسانية. كما شدد على أهمية التشاركية والتعاون البناء بين مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات المهنية، لدعم جهود الهيئة في استمرارية عملها الحيوي.



وقام عضوا اللجنة، الدكتور طارق الخطيب والدكتور بلال العزام، بتقديم إيجاز حول طبيعة عمل لجنة "أطباء من أجل القدس" في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والدور الطبي الذي تقوم به تجاه الأشقاء في قطاع غزة.



اختتم الاجتماع بتأكيد الدكتور الطراونة على التزام اللجنة بالتعاون والتنسيق المستقبلي مع الهيئة الخيرية الهاشمية، بهدف استكمال إيصال المساعدات من خلال قنوات الهيئة. وأعلن عن

تسخير كافة إمكانيات اللجنة لدعم عمل الهيئة، بما يعكس التضامن الأردني الرسمي والشعبي مع قطاع غزة.