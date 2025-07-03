اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني

واطلعت التهتموني خلال الاجتماع على تقرير مفصل حول آخر المنجزات والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، حيث تم إنجاز ما نسبته 70 بالمئة من المتطلبات، تمهيدا للبدء بتحضير وثائق العطاءات المتعلقة بتطوير المطار وتشغيله ضمن جدول زمني محدد لضمان إنجازه وفقا لأعلى المعايير.
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