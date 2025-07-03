اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني

الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، اجتماعا ضم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ومدير عام شركة المطارات الأردنية المهندس محمد الجالودي، وعددا من المعنيين والمسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بترخيص وتشغيل مطار عمان المدني.

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