الخميس 2025-07-03 03:18 م
 

اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني

اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني
اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني
 
الخميس، 03-07-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-    ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، اجتماعا ضم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ومدير عام شركة المطارات الأردنية المهندس محمد الجالودي، وعددا من المعنيين والمسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بترخيص وتشغيل مطار عمان المدني.

اضافة اعلان


واطلعت التهتموني خلال الاجتماع على تقرير مفصل حول آخر المنجزات والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، حيث تم إنجاز ما نسبته 70 بالمئة من المتطلبات، تمهيدا للبدء بتحضير وثائق العطاءات المتعلقة بتطوير المطار وتشغيله ضمن جدول زمني محدد لضمان إنجازه وفقا لأعلى المعايير.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة: الشراكات الوطنية تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي

1

فيديو منوع وظائف سيزيد عليها الطلب ووظائف ستختفي في السنوات القادمة

اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني

أخبار محلية اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني

قوات حرس الحدود الأردنية

خاص بالوكيل خبير عسكري يكشف سبب استمرار محاولات تهريب المخدرات للأردن رغم سقوط الأسد

لحوم - أرشيفية

عربي ودولي "فضيحة" لحوم ملوثة في فرنسا.. وفاة طفل وإصابة 29

ا

عربي ودولي أرمينيا تعلن نيتها الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

لارل

فيديو منوع اغسل غلاف المخدة للحفاظ على صحة البشرة

ل

أخبار محلية بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة



 
 





الأكثر مشاهدة