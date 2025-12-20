اجتماع يتدارس مشروع "حسبة الجورة" وسط اربد

الوكيل الإخباري- تدارس اجتماع نظمته غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، إشكالية مواصلة تعطل مشروع بناء سوق الخضار وسط المدينة، المعروف بـ"حسبة الجورة".

وضم الاجتماع رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة، ومساعد رئيس لجنة بلدية إربد للشؤون الهندسية المهندس منيف خريس، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة زيد شقيرات، وأيمن الغزاوي، ووسيم المسعد، إلى جانب جمع من تجار الحسبة المتضررين.



وأكد الشوحة، أهمية الوصول إلى حلول توافقية مع البلدية ترضي جميع الأطراف، لا سيما وأن المعطيات تشير إلى صعوبة إعادة بناء "حسبة الجورة"، في ظل تضرر 73 تاجرا خسروا محالهم التي هدمت سابقا لغايات بناء مشروع الحسبة الجديد.



وبين أن التفاهمات السابقة بين الغرفة والتجار والبلدية بشأن تطبيق خيارات بديلة أفضت إلى عدم التوافق عليها بشكل جماعي، مشيرا إلى وقوف الغرفة إلى جانب التجار المتضررين بمختلف الوسائل والطرق القانونية، إثر تضررهم ماليا جراء عدم تنفيذ المشروع الجديد لسوق الخضار.



من جهته، أوضح خريس، أن مشروع إعادة بناء "حسبة الجورة" كان مدرجا ضمن مشروع تطوير وسط مدينة إربد الذي طرح عام 2017، والذي بقي عالقا لعدة ظروف تتصل بالتمويل والإمكانات المالية.



وأشار إلى أن موقع مبنى الحسبة، الذي أزالت البلدية مبناه منتصف 2023 لغايات بناء حسبة جديدة وفق مواصفات حديثة، بات يواجه معضلة في التنفيذ إثر خلافات على مخططات التصاميم، بعد ثبوت وجود عيوب في التصميم ومطالبة البلدية بمبالغ مرتفعة لإجراء التعديلات المطلوبة، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى التحكيم والقضاء.



بدورهم، أكد التجار المتضررون أن تعثر مشروع بناء الحسبة الجديدة أضر بمصالحهم المعيشية، مشددين على ضرورة حسم ملف قضيتهم، سواء من خلال التعجيل ببناء مشروع الحسبة أو تعويضهم عن أضرارهم من قبل بلدية إربد.