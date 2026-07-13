اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة السياحية في مادبا

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع عقد، اليوم الاثنين، في دار محافظة مادبا، سبل تنشيط الحركة السياحية في المحافظة، بمشاركة الجهات المعنية بالقطاع السياحي.

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وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه محافظ مادبا، حسن الجبور، ورئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، ورئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس حسام عودة، ومدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، ومدير آثار مادبا خالد الهواري، ومدير معهد مادبا لفن الفسيفساء الدكتور أحمد العمايرة، إلى جانب عدد من أصحاب المنشآت السياحية، نقاشا حول آليات تطوير البرامج السياحية وإثرائها بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر.