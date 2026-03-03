الثلاثاء 2026-03-03 07:01 م

احتراق طاحنة نفايات للأمانة في شارع مكة - فيديو

ب
جانب من الحريق
 
الثلاثاء، 03-03-2026 05:50 م

الوكيل الإخباري- اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في طاحنة نفايات تابعة لأمانة عمّان الكبرى في منطقة شارع مكة، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان.

ووّثق شهود عيان الحادثة عبر مقاطع فيديو أظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم أجزاء من الآلية.


وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى الموقع للتعامل مع الحريق.

 

وتاليا الفيديو:

 

 


 

 
 


