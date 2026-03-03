احتراق طاحنة نفايات للأمانة في شارع مكة - فيديو

ووّثق شهود عيان الحادثة عبر مقاطع فيديو أظهرت ألسنة اللهب وهي تلتهم أجزاء من الآلية.
وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى الموقع للتعامل مع الحريق.
احتراق طاحنة نفايات للامانة في شارع مكة#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/4erCIFWHVa— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 3, 2026
