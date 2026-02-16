الإثنين 2026-02-16 01:09 ص

احتفالية في ذيبان بعيد ميلاد جلالة الملك ويوم الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري-    احتفلت فاعليات شعبية في لواء ذيبان، اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، ويوم الوفاء والبيعة، في أجواء عكست عمق الانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية.

وقال محافظ مادبا، حسن الجبور، خلال رعايته للاحتفالية إن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مضيئة في مسيرة الوطن، نستذكر فيها جهود جلالة الملك في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشددًا على أن الأردن بقيادته الحكيمة استطاع تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أمنه واستقراره.

 
 


