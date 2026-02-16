احتفالية في ذيبان بعيد ميلاد جلالة الملك ويوم الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري- احتفلت فاعليات شعبية في لواء ذيبان، اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، ويوم الوفاء والبيعة، في أجواء عكست عمق الانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية.

