احتفالية في ذيبان بعيد ميلاد جلالة الملك ويوم الوفاء والبيعة

وقال محافظ مادبا، حسن الجبور، خلال رعايته للاحتفالية إن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مضيئة في مسيرة الوطن، نستذكر فيها جهود جلالة الملك في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشددًا على أن الأردن بقيادته الحكيمة استطاع تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أمنه واستقراره.
