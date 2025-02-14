اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي

الوكيل الإخباري- اختتمت مساء أمس الخميس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الـ13 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بمشاركة أردنية.

اضافة اعلان



وجاء المؤتمر الذي استمر يومين تحت شعار "أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حيث مثل الأردن فيه مندوبا عن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، القنصل الأردني في جدة محمد صلاح حميد.