اختتام أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي

وجاء المؤتمر الذي استمر يومين تحت شعار "أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حيث مثل الأردن فيه مندوبا عن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، القنصل الأردني في جدة محمد صلاح حميد.
وخلال أعمال المؤتمر ألقى القنصل حميد كلمة وزير الثقافة التي لفت فيها إلى ارتباط الثقافة تاريخيا بالتطور والازدهار الذي تعبر عنه الشعوب من خلال قيمها وعاداتها وتقاليدها وسلوكها، مشيرا إلى أن الثقافة هي المتغير الأساس والعامل الرئيس في نمو المجتمع وتطوره من خلال تطور أفكاره ووسائل إبداعه وابتكاراته.
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